Festival : Wetter-Prognose für Rock am Ring: Neue Vorhersage für die Tage am Ring

Wetter-Prognose für Rock am Ring: Neue Vorhersage für die Tage am Ring

Die Vorhersagen für Rock am Ring 2022 sind wechselhaft. Die Meteorologen haben innerhalb kürzester Zeit ihre Wetter-Prognose drastisch geändert.

Mitte Mai ist endgültig der Sommer ausgebrochen. Auch in der Eifel, rund um den Nürburgring, sind die Temperaturen schon auf rund 27 Grad nach oben geschossen. Es wäre genau das Wetter, das man sich für ein Festival wünscht. Strahlender Sonnenschein für den Neustart nach zwei Jahren Zwangspause. Die längerfristigen Prognosen lassen nun tatsächlich so ein Wetter für Rock am Ring 2022 erwarten. Kurz zuvor gingen die die Meteorologen allerdings noch von extrem kalten Temperaturen aus.

Wie wird das Wetter bei Rock am Ring 2022?

Die Meteorologen von wetter.com bieten mit ihrer 16-Tage-Prognose einen guten Anhaltspunkt für die kommende Entwicklung. Ein Blick auf die Gemeinde Nürburg, neben der der Nürburgring liegt, verrät: Bereits am Dienstag vor dem Festival-Start soll die Tageshöchsttemperatur bei 22 Grad liegen. Im Moment sieht es so aus, als würden die Temperaturen auch nicht mehr unter diesen Wert fallen. Kurios: Nur einen Tag vor dieser aktualisierten Prognose sah es noch komplett anders aus. Die Wetterfrösche sagten frostige Temperaturen von teils nur noch 6 Grad voraus. Die Vorhersage für Rock am Ring hat sich so schnell geändert wie das sprichwörtliche Eifel-Wetter.