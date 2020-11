Blaulicht : Auto gerät auf der B50neu in Brand

Foto: Polizei Wittlich

Longkamp Auf der B50neu ist am Samstagmittag ein Auto in Brand geraten, die genaue Schadenshöhe ist noch unklar: Ein 29-jähriger Autofahrer hatte etwa 100 Meter vor der Abfahrt Longkamp während der Fahrt einen massiven Leistungsverlust an seinem Fahrzeug bemerkt und angehalten, wie die Polizei mitteilt.

Dichter Rauch drang aus dem Motorraum, wenig später stand er in Flammen.

Der Brand konnte durch die Feuerwehr Longkamp schnell gelöscht werden. Verletzt wurde niemand.