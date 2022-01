B49 gesperrt : Medizinischer Notfall zwischen Trier und Igel - Fahrer wird ohnmächtig

Trier Ein Mann hat mitten im Straßenverkehr auf der B49 in Trier das Bewusstsein verloren. Wegen des Rettungseinsatzes kam es zu erheblichen Verkehrsbehinderungen. Was dort genau passiert ist.

Zu einem medizinischen Notfall ist es am heutigen Freitagabend gegen 18.07 Uhr auf der B49 in Fahrtrichtung Igel gekommen. Der Vorfall hat sich in mittelbarer Nähe zum Kreuzungsbereich Kantstraße/Zewener-Straße ereignet.