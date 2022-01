Blaulicht : Lünebacher Zoo: Feuerwehr löscht Brand im Futterhaus

Lünebach Brand im Futterhaus des Lünebacher Zoos: Die Polizei geht von Brandstiftung aus.

Auf dem Gelände des Lünebacher Zoo wurde am Donnerstagabend gegen 17 Uhr ein Brand gemeldet. Das meldet die Polizei Prüm. Sofort wurden mehrere Wehren alarmiert. Vor Ort war ein kleiner Schuppen, das als Futterhaus dient, aus noch unbekannter Ursache in Brand geraten. Das Gebäude lag unmittelbar an der Kreisstraße 116 zwischen Lünebach und Masthorn.