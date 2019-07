Brutaler Angriff in Lokal in Bitburg : Mit der Faust ins Gesicht

Foto: TV/Sebastian Klipp

Bitburg Ein Mann hat in der Nacht auf Sonntag gegen 3.35 Uhr in dem Lokal No-Name in in Bitburg einem 52-Jährigen mit der Faust ins Gesicht geschlagen.

Zu dem Vorfall ist es nach Angaben der Polizei Bitburg gekommen, nachdem der 52-Jährige den Tatverdächtigen ermahnt hat, da dieser sich gegenüber einer Frau nicht korrekt verhalten haben soll. Das Opfer musste wegen mehrerer Frakturen im Gesicht behandelt werden. Nachdem er bereits am Boden lag, soll ein zweiter Mann gegen den 52-Jährigen getreten haben. Die Polizei sucht Zeugen. Der Haupt-Tatverdächtige spricht Englisch mit irischem Akzent und ist etwa 30 Jahre alt. Er trug an dem Abend blaue Jeans, ein weißes T-Shirt und eine schwarze Kappe.