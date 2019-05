Kriminalität : Einbrecher in der Trierer Paulinstraße

Foto: dpa/Friso Gentsch

Trier Unbekannte Täter sind am Montagvormittag, 27. Mai, in eine Erdgeschosswohnung in der Paulinstraße in Trier-Nord eingebrochen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von red

Die Täter brachen laut Polizeibericht die Hauseingangstür auf und entwendeten Bargeld. Außerdem entstand Sachschaden.