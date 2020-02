Blaulicht : Einsatz nach Gasalarm in Bitburg

Foto: TV/Wilfried Hoffmann

Bitburg In der Trierer Straße in Bitburg wurde am Donnerstag, 27. Februar, gegen 16 Uhr ein Gasgeruch gemeldet. Polizei und Feuerwehr gingen der Sache nach.

Wie die Polizei mitteilte, konnte der Geruch, der in der Straße wahrnehmbar war, auf ein Gebäude begrenzt werden. Auch die Feuerwehr war im Einsatz und die Trierer Straße wurde kurzfristig gesperrt.

Es wurden Messungen durchgeführt, allerdings konnte dabei keinerlei Gefährdung durch Gasaustritt oder ähnliches festgestellt werden. Vielmehr stellte sich heraus, dass bei handwerklichen Arbeiten ein gasähnlicher Geruch entstanden ist, der zu dem Einsatz führte.