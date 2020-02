Wintereinbruch : Feuerwehren im Hochwald im Dauereinsatz

Kell/ Waldweiler Umgestürzte Bäume, liegengebliebener LKW: Der Winter hielt die Feuerwehren auch in der Nacht zu Freitag im Hochwald auf Trab.

Im Hochwald hat es in der Nacht zu Freitag weitere Behinderungen wegen des Wintereinbruchs gegeben. So musste die Feuerwehr Kell am See auf der B 407 zwischen Reinsfeld und Kell einen umgestürzten Baum beseitigen. Dieser blockierte die viel befahrene Bundesstraße. Auch die Feuerwehren aus Mandern und Lampaden (VG Saarburg-Kell) mussten umgestürzte Bäume wegräumen.