Blaulicht : Gefährliches Überholmanöver löst Unfall bei Ayl aus

Ayl Wegen eines Überholmanövers in einer Kurve ist am Samstag ein Auto bei Ayl beschädigt worden. Die Polizei sucht nun den Überholenden.

Die Polizei sucht Zeugen nach einem Unfall mit Fahrerflucht. Am Samstag, 4. Juli ,ereignete sich gegen 23:10 Uhr ein Verkehrsunfall auf der B51, kurz nach dem "Tobiashaus" in Richtung Konz. Das teilt die Polizei am Sonntag mit.