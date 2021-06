Großeinsatz : Brand in einer Halle am Flugplatz Senheld

Foto: Fritz-Peter Linden

Daun-Senheld In einer Halle am Flugplatz Senheld hat es am Dienstagnachmittag gebrannt. Der Vorfall hat einen Großeinsatz mehrerer Feuerwehren ausgelöst.

Mit zehn Fahrzeugen und etwa 50 Einsatzkräften sind die Feuerwehren Mehren, Schalkenmehren und Daun am Dienstagnachmittag zum Flugplatz ausgerückt. Laut Polizei war in einem Schulungsraum ein Kühlschrank in Flammen aufgegangen. Weil die Feuerwehren schnell eingreifen konnten, hat sich das Feuer nicht weiter ausgebreitet. Die angrenzende Flugzeughalle wurde augenscheinlich nicht beschädigt. Es wurde niemand verletzt.