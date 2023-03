Achtung Hundehalter Erneuter Giftköder an Hermeskeiler Radweg entdeckt

Die weiß-graue, pulverartige Substanz wurde laut Polizei im Grünstreifen an der Straße „Am Dörrenbach“ in Hermeskeil entdeckt. In den vergangenen Wochen wurden bereits mehrfach vermeintliche Giftköder in dem Gebiet gemeldet. Mitte Februar musste ein Hund, der dort mit der Substanz in Berührung kam, wegen schweren Vergiftungserscheinungen behandelt werden.