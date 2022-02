Blaulicht : Unbekannte stehlen Kennzeichen in Hermeskeil - dann fahren sie zum Flughafen Hahn

Unbekannte stehlen Kennzeichen in Hermeskeil - dann fahren sie zum Flughafen Hahn

Hermeskeil Vergangenes Wochenende stahlen Unbekannte die Nummernschilder eines Lkw, der in Hermeskeil abgestellt war. Was sie damit vorhatten, wurde wenig später klar.

Irgendwann zwischen Samstagnachmittag, 14.30 Uhr und Montagnachmittag, 15 Uhr, müssen die Nummernschild-Diebe zugeschlagen haben. Wie die Polizei mitteilt hatten sie beide Kennzeichen eines Lkw abgeschraubt, der auf dem Parkplatz „Neuer Markt“ in Hermeskein abgestellt war.

Wenig später tauchten die Nummernschilder an einem dunklen Peugeot-Kombi wieder auf. Wie die Polizei mitteilt, hatten der oder die Täter dieses Auto mit den falschen Kennzeichen genutzt, um an einer Tankstelle am Flughafen Hahn Benzin zu stehlen.