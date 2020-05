Tradition : Figuren am Saarburger Kreisel tragen jetzt Mundschutz

Foto: Wilfried Hoffmann

Saarburg In der Hexennacht haben Unbekannte den Figuren am Kreisel in Saarburg einen Mundschutz verpasst. Sachbeschädigung sei das nicht, sagt die Polizei.

Saarburg (whcr) In der sogenannten Hexennacht, die Nacht vom 30. April auf den 1. Mai, haben Unbekannte an einem Kreisel in Saarburg vier Banner aufgehängt und den dort aufgestellten Figuren einen Mundschutz angezogen

Auf den Banner war zu lesen: „So sei uns gewiss: Auch mit Stoff vor der Schniss. Bleibt gesund & im Herz froh, in Saarburg & anderswo!“

Augenscheinlich kam es bei der Aktion nicht zu Sachbeschädigungen. Die Polizei Saarburg meldete