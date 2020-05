Blaulicht : Zwei Männer betrügen in Morbacher Bäckerei

Foto: TV/Klaus Kimmling

Morbach-Gonzerath Zwei Männer haben in einer Bäckerei in Morbach-Gonzerath einen sogenannten „Wechselfallenbetrug“ begangen. Das teilt die Polizei am Freitagmorgen mit.

Die bislang unbekannten männliche Täter betraten am Mittwoch gegen 13:15 Uhr eine Bäckerei Morbach-Gonzerath. Die Täter gaben vor einige Dinge kaufen zu wollen. Zur Bezahlung überreichten sie einen 200-Euroschein. Nachdem das Wechselgeld von der Angestellten bereits ausgehändigt wurde, traten die Täter vom Kauf zurück und verlangten die Rückgabe des 200-Euroscheins.

Das zuvor ausgehändigte Wechselgeld wurde von den Tätern jedoch nicht in voller Höhe zurückgegeben, was erst auffiel, als die Täter die Bäckerei verlassen hatten. Beide Männer sollen etwa 30 Jahre alt sein und ein südländisches Erscheinungsbild haben. Der Schaden liegt im oberen zweistelligen Bereich.