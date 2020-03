Strohn/Gillenfeld : Sachbeschädigung: Hinweise auf verkleidete Person

Strohn/Gillenfeld ( red) Die Polizei sucht noch Zeugen, die in der Zeit vom 22. bis zum 23. Februar in Strohn und Gillenfeld mindestens drei Sachbeschädigungen beobachtet haben. Wie die Polizei mitteilt, wurden am Sonntag, 23. Februar, gegen 7.30 Uhr, zwei junge männliche Personen in Tatortnähe, in Gillenfeld, Im Rehwinkel beobachtet.

Dort hatten Unbekannte den Betonsockel eines Briefkastens aus der Verankerung gerissen (der TV berichtete). Zudem wurden sie auch in der Mühlenstraße bemerkt. Zeugen beschrieben die Verdächtigen wie folgt: Ein Mann über 1,80 Meter groß und schlank in einem hellbraunen, oder grauen Karnevalskostüm. Die zweite Person war kleiner und nicht verkleidet. Wer kann weitere Hinweise zu den Personen in Gillenfeld, oder Strohn geben?