Blaulicht : Fuß steckt im Wasserlauf fest: Feuerwehr muss Kind am Kornmarkt in Trier befreien

Fuß steckt im Wasserlauf fest: Feuerwehr muss Kind am Kornmarkt in Trier befreien

Der Wasserlauf am Kornmarkt in Trier ist ein beliebter Spielplatz für Kinder: Nun ist er seit Freitag vorerst gesperrt. Grund: Ein Unfall eines sechsjährigen Mädchens.

Ein sechsjähriges Mädchen musste am Freitag am Kornmarkt von der Feuerwehr aus einer misslichen Lage befreit werden: Es war beim Laufen über das dortige Wasserband mit dem Bein in eine der Öffnungen geraten und hatte sich dabei unglücklich verhakt, sodass sie sich aus eigener Kraft nicht mehr befreien konnte, wie die Polizei mitteilt.