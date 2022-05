Unfall : Fußgängerin in Trier angefahren und zu Boden geschleudert

Fußgängerin in Trier angefahren und zu Boden geschleudert

Trier Ein Auto hat am Sonntagmorgen in Trier eine Frau angefahren. Sie wurde durch die Wucht zu Boden gerissen.

Am Sonntagmorgen gegen 10.40 Uhr wurde in der Bismarckstraße in Trier aus noch ungeklärter Ursache eine Frau von einem Auto erfasst und zu Boden geschleudert. Sie hatte Glück und trug nach bisherigen Angaben nur leichte Verletzungen davon.