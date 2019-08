Polizei : Kradfahrer schwer verletzt

Bitburg/SPEICHER (red) Zwei Unfälle, bei denen Menschen verletzt wurden, meldet die Polizei Bitburg für Freitagnachmittag. In beiden Fällen wurde ein Rettungshubschrauber eingesetzt, um einen Notarzt an den Einsatzort zu bringen.

Der Unfall mit den gravierenderen Folgend für den Beteiligten ereignete sich gegen 18 Uhr im Zentrum von Speicher: Ein 58 Jahre alter Motorradfahrer kam mit seiner Maschine in einem verkehrsberuhigten Bereich von der Straße ab, prallte gegen ein Metallrolltor und stürzte. Er erlitt dabei schwere Verletzungen und wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.

Gegen 15.30 Uhr verunglückte in Bitburg ein elfjähriger Junge mit seinem Fahrrad. Auf abschüssiger Straße fiel er hin und prallte mit Kopf und Oberkörper auf die Fahrbahn. Der Junge wurde zur Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. Nach jetzigem Ermittlungsstand erlitt er leichte Verletzungen. „Dabei hatte das Kind einen sehr aufmerksamen Schutzengel, da es bei der Fahrt keinen Fahrradhelm trug“, merkt die Polizei an.