Blaulicht : Polizei kontrolliert 30-Jährigen in Mülheim – Drogentest fiel positiv aus

Polizisten haben in Mülheim einen 30-Jährigen kontrolliert. Ein Drogentest fiel positiv aus, deshalb wurde der Mann zu einer Blutentnahme auf die Wache gebracht.

Beamte der Polizei haben am Dienstag, 11. Januar, in den frühen Abendstunden einen Autofahrer in Mülheim an der Mosel kontrolliert. Das meldet die Polizei Bernkastel-Kues.