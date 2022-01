Feuer : Wohnungsbrand: Starke Rauchentwicklung in der Innenstadt von Bernkastel-Kues (Fotos)

Bernkastel-Kues Feueralarm in Bernkastel-Kues: Dort hat es gegen 12 Uhr in einem Wohnhaus mitten in der Innenstadt gebrannt.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Agentur Siko

Zu einem angeblichen Gebäudebrand ist am Montagmittag gegen 12.10 Uhr die Feuerwehr in die Bernkasteler Altstadt gerufen worden. In der Burgstraße angekommen, konnte man im Erdgeschoss einen Feuerschein wahrnehmen. Ein Trupp unter schwerem Atemschutz begab sich sofort ins Gebäude.

Aus einem Kamin war laut Feuerwehr offenbar ein brennendes Stück Holz geflogen und hatte dort für ein Feuer gesorgt, was eine starke Rauchentwicklung durch das ganze Gebäude verursachte. Nach Informationen der Feuerwehr hatte der Brand auch schon auf Möbel übergegriffen. Alle Bewohner konnten selbstständig das Haus verlassen und es wurde auch niemand verletzt. Das Feuer war schnell unter Kontrolle. Im Anschluss wurde mit einem Überdruckbelüfter das Haus rauchfrei geblasen.