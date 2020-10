Polizei : Motorrad in Gusenburg gestohlen

Foto: TV/Klaus Kimmling

Gusenburg Ein Motorrad der Marke Enfield (Typ Himalayan) wurde laut Polizei in der Nacht zum Freitag, 16. Oktober, in Gusenburg in der Ringstraße gestohlen. Das Motorrad sei mit einem Kennzeichen des Landkreises Trier-Saarburg ausgestattet und habe frei geparkt vor dem Haus des Fahrzeughalters gestanden.

