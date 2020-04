Blaulicht : Motorradfahrer schwer verletzt

Piesport Bei einer Kollision eines Motorrades und eines Autos ist am Sonntag, 5. April, ein 21-jähriger Motorradfahrer schwer verletzt worden. Das teilt die Polizei mit.

Am Nachmittag war der junge Mann auf der L 50 von Piesport in Richtung Klausen unterwegs. In einer Rechtskurve geriet er in den Gegenverkehr und kollidierte mit einem PKW. Der Biker verletzte sich an der Schulter und wurde in ein Krankenhaus gebracht. An beiden Fahrzeugen entsteht erheblicher Sachschaden.