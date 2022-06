Blaulicht : Motorradfahrer rutscht auf Ölspur vor Oberweis aus

Oberweis Auf der B50 kurz vor der Ortslage Oberweis (Eifelkreis) war es am Mittwoch wegen einer Ölspur rutschig. Ein Motorradfahrer war deshalb ausgerutscht. Die Polizei sucht nach Zeugen.

Zu einem Motorradunfall kam es am Mittwoch, 22. Juni, gegen 15 Uhr, in einer Kurve auf der B50 kurz vor der Ortslage Oberweis. Wie die Polizei am Samstag mitteilt, kam es zu diesem Unfall aufgrund einer Ölspur.