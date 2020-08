Esch In Esch haben Unbekannte eine Planierraupe beschädigt.

Nach Angaben der Polizei haben Unbekannte in der Zeit von Freitag, 7. August, 18 Uhr, bis Samstag, 8. August, 7.30 Uhr, im Krameser Weg in Esch eine Planierraupe beschädigt. Die Seitenscheiben sowie die Scheibe der Einstiegstür der Raupe wurden vermutlich durch Steinwurf komplett beschädigt. Dabei entstand ein Sachschaden von ca. 800 Euro. Hinweise an die Polizei Wittlich, 06571 / 9260.