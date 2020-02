Blaulicht : Polizei sucht Zeugen nach Unfallflucht in Gerolstein

Foto: TV/Klaus Kimmling

Gerolstein Bei einem Verkehrsunfall in der Sarresdorfer Straße in Gerolstein (Landkreis Vulkaneifel) ist laut Polizei am Dienstagnachmittag ein Auto beschädigt worden. Der Verursacher flüchtete.

Nach bisherigen Ermittlungen passierte der Unfall zwischen 14 und 17.17 Uhr. Der weiße Seat war im Bereich der Sarresdorfer Straße 3 auf dem Parkplatz eines Elektrofachgeschäfts abgestellt.

Ein bisher unbekannter Fahrer stieß laut Polizei offenbar beim Ein- oder Ausparken gegen das geparkte Auto. Im Anschluss entfernte er sich von der Unfallstelle, ohne sich um den Schaden zu kümmern.