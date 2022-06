Blaulicht : Polizei Trier zieht positive Bilanz aus dem Eintracht-Spiel gegen Stuttgarter Kickers

Trier Anlässlich des gestrigen Aufstiegsspiels in die Regionalliga Südwest zwischen dem SV Eintracht Trier 05 und dem SV Stuttgarter Kickers war die Trierer Polizei mit starken Kräften im gesamten Stadtgebiet im Einsatz. Dabei ging es der Polizei hauptsächlich darum, beide Fanlager zu trennen. Wie das Konzept aufging.

Aufgrund der hohen Bedeutung des Spiels für beide Mannschaften wurde die Begegnung als Hoch-Risiko-Spiel eingestuft, teilt die Polizei mit. Bereits in der Nacht zum Spieltag kam es am Mannschaftsbus der Stuttgarter Kickers zu einer Sachbeschädigung durch Graffiti. Die Trierer Polizei zeigte daher schon am Vorabend eine verstärkte Präsenz an neuralgischen Punkten.