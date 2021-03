Blaulicht : Täter beschädigt Auto in Zell

Foto: Fritz-Peter Linden

Zell (red) Die Polizei Zell sucht nach der bislang unbekannten Person, die am Montag zwischen 15.20 und 16.20 Uhr in der Straße „Corray“ einen schwarzen VW beschädigte, der dort in Höhe der Hausnummer 71 abgestellt war.

Wie die Beamten mitteilen, hat der Täter den Wagen vermutlich mit einen spitzen Gegenstand auf der Fahrerseite zerkratzt.