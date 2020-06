Polizei : Vogel löst Polizeieinsatz in Bad Bertricher Klinik aus

Foto: Fritz-Peter Linden

Bad Bertrich Die Meldung über einen vermeintlichen Einbruchdiebstahl in eine Klinik in Bad Bertrich ging am Montag bei der Polizeiinspektion Zell ein. Eine Fensterscheibe war zerbrochen und im Raum selbst befand sich eine Menge Blut.

Entwendet wurde jedoch nichts. Da es sich um ein sehr hoch gelegenes Fenster handelte, war zunächst fraglich, wie der Täter dorthin gelangt sein könnte.