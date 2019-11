Polizei : Mit 1,45 Promille am Lenkrad

Gerolstein (red) In der Lindenstraße in Gerolstein wurde nach Mitteilung der Polizei in der Nacht auf Sonntag ein 20 Jahre alter Fahrer aus der Verbandsgemeinde Gerolstein kontrolliert. Dabei sei Alkoholgeruch wahrgenommen worden.

