Kriminalität : Zigarettenautomat in Jünkerath aufgebrochen

Foto: dpa/Carsten Rehder

Jünkerath (red) Die Polizeiinspektion Prüm wurde am Samstagmorgen von einem Anwohner über den Aufbruch eines Zigarettenautomaten in der Bahnhofstraße in Jünkerath informiert. Unbekannte Täter hatten ihn in der Nacht zuvor aufgehebelt und das Bargeld rausgenommen.

