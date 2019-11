Polizei sucht Polizei bittet Bürger um Hinweise : Unbekannter stiehlt Mountainbike in Badem

Unbekannter stiehlt Mountainbike in Badem

Badem Fahrraddiebe treiben derzeit in der Eifel ihr Unwesen. Auch in Badem wurde, das teilt die Polizei Bitburg jetzt mit, jüngst ein Mountainbike gestohlen.

Das Sportgerät stand in einem Geräteschuppen in der Mentstraße, wurde aber wohl zwischen dem 26. Oktober und dem 15. November gestohlen. Denn an diesem Tag bemerkte der Eifeler, dass sein Rad fort war.