später lesen Polizei Radfahrer bei Sturz schwer verletzt FOTO: TV / Klaus Kimmling FOTO: TV / Klaus Kimmling Teilen

Twittern

Teilen



Ein 69-jähriger Radfahrer aus der VG Gerolstein wurde bei einem Unfall am Mittwoch, 1. Mai gegen 12.05 Uhr schwer verletzt. Er befuhr als letzter Fahrer in einer Gruppe von acht Radlern die K 59 von Niederehe in Richtung Heyroth.