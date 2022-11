Betrunken am Steuer : Schlangenlinien und Licht im Dunkeln ausgeschaltet: Autofahrerin mit mehr als zwei Promille in Saarburg unterwegs

Saarburg Ganz schön gefährlich: Autofahrerin fährt ohne Licht und mit mehr als zwei Promille Alkohol auf der B407 nahe Saarburg Schlangenlinien. Wer wurde noch durch die Frau gefährdet?

Mit diesem Auto stimmt was nicht: Am Samstag, 12.11.2022, haben Zeugen der Polizei Saarburg gegen 18.45 Uhr einen weißen Ford mit Trierer Kennzeichen gemeldet, der erhebliche Fahrauffälligkeiten aufweise. Das Auto fahre auf der B 407 von Trassem nach Saarburg in Schlangenlinien und gerate immer wieder in den Gegenverkehr. Außerdem habe er das Licht trotz Dunkelheit ausgeschaltet. Entgegenkommende, bisher unbekannte Verkehrsteilnehmer, hätten abbremsen müssen, um eine Kollision zu verhindern.