Kröv : Schon im Winter ans Sommer-Picknick denken

Auch in diesem Jahr wird es Weinpicknicks in Kröv geben. Foto: TV/Touristinfo Kröv

Kröv Noch herrscht ein strenger Lockdown, und das öffentliche Leben ist in weiten Teilen lahm gelegt. Aber das hält die Macher in der Kröver Tourist-Information nicht davon ab, schon im Winter an den Sommer zu denken.

Durch seine weiten Wiesenflächen an der Mosel bietet sich der Standort Kröv für Corona-konformes „Feiern mit Abstand“ an. Bereits im vergangenen Jahr gab es daher Picknick-Veranstaltungen in den Kröver Moselauen, und dieses Erfolgskonzept wollen die Kröver in diesem Jahr wiederholen.

„Wir hoffen, dass wir im Sommer wieder Veranstaltungen anbieten können. Sollte es noch Auflagen geben, so sind wir mit unseren Hygienekonzepten und Möglichkeiten zur Kontakterfassung gerüstet,“ sagt Pia Leister-Dauns von der Tourist-Information in Kröv.

In diesem Jahr sind acht Weinpicknicks in den Moselauen geplant. „Darauf freuen wir uns besonders. Das Konzept, einen gemütlichen Abend bei chilliger Musik und leckeren Weinen sowie Picknickdecke und einen gut gefüllten Picknickkorb am Moselufer zu verbringen, ist voll aufgegangen“, so die Leiterin der Tourist-Information.

Die Aktion wird von der Kröver Weinkönigin Sarah unterstützt, die nicht nur als Weinkönigin ein wenig „royalen Glanz“ in die Abende bringen wird, sondern wie schon im Vorjahr auch selbst Musik machen wird.

Los geht es am 2. Juni mit dem Musikverein Kröv, weitere sieben Termine mit unterschiedlichen Musik-Formationen folgen. Unter anderem spielen die Kröver Mosella Sarah mit Tobias Goldschmidt, Heiner Reisdorf, Play my favourites, handpicked, sek@nd hand und Joe Casel.

Sollte in diesem Jahr ebenfalls eine Personenbeschränkung sowie eine Kontakterfassung notwendig sein, wirdt zeitnah eine Online-Anmelde-Tool freigeschaltet.

Mit im Boot sind auch wieder die Kröver Jungwinzer mit ihrem Weinangebot.

Die Weinpicknicks finden immer mittwochs statt im wöchentlichen Wechsel mit der Sommersause, die donnerstags im Staffelter Hof veranstaltet wird. Mit diesen Veranstaltungen soll den Gästen und Einheimischen auch in der Woche ein interessantes Angebot geboten werden, so Pia Leister-Dauns.