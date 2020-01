Blaulicht : Frontalzusammenstoß auf der B51: Drei Menschen verletzt

Trierweiler/Aach Auf der B51 zwischen Bitburg und Trier sind am Samstag drei Menschen bei einem Unfall schwer verletzt worden. Die Bundesstraße war im Unfallbereich zeitweilig voll gesperrt.

Laut Polizei hatte sich der Unfall am Samstagnachmittag gegen 15.45 Uhr ereignet: Eine 43-jährige Autofahrerin befuhr mit ihrem Peugeot die B51 in Fahrtrichtung Bitburg. Nach derzeitigem Erkenntnisstand sei sie dabei gegen die rechtsseitige Schutzplanke geprallt und wurde im Anschluss auf die Gegenfahrbahn geschleudert. Hier kam es zum frontalen Zusammenstoß mit dem Toyota eines 57-Jährigen, der in Fahrtrichtung Trier unterwegs war. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden.