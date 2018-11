Steht ein Pony im Kofferraum an der A5...

Ein Erlebnis aus der Kategorie „Na sowas“ hatten Polizisten am Sonntagmittag an der A5. Im Kofferraum eines Autos stand ein kuscheliges Pony und fraß seelenruhig Heu dpa/MRA

Die Beamten des Verkehrskommissariats Walldorf haben am Sonntag zur Mittagszeit bei einer Überprüfung des Autobahnparkplatzes Lußhardt an der A5 nicht schlecht gestaunt: Als sie an der geöffneten Heckklappe eines Kleintransporters vorbeifuhren, konnten sie ein fressendes Pony beobachten.

Auf Nachfrage gab die 29-jährige Fahrerin und Pferdebesitzerin an, dass sie ihr Pony verkauft habe und beide gerade auf dem Weg zum neuen Besitzer seien.

Da die Streife keinerlei Verstöße feststellte, konnte das Duo nach einer Pause seine Reise fortsetzen.