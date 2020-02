Blaulicht : Taxifahrt: Zwei Männer prellen in Wittlich die Zeche

Dreis/Wittlich Die Zeche haben nach Angaben der Polizei zwei Männer am frühen Dienstagmorgen geprellt. Gegen 2.45 Uhr verständigte ein Taxifahrer die Polizei, der zuvor zwei Männer an einem Imbiss in Dreis abgeholt und nach Wittlich befördert hatte.

Dort angekommen, täuschten die beiden vor, bei einer Bank Bargeld abheben zu wollen und suchten dann das Weite, ohne die offene Rechnung zu begleichen. Während die eine Person ein Kostüm getragen habe, sei der zweite Täter rund 20 bis 25 Jahre alt, rund 1,75 Meter groß, von normaler Statur und mit einer beigen Cargohose und einem dunkelgrauen Kapuzenanorak bekleidet gewesen. Hinweise an die Polizei Wittlich, Telefon 06571/9260.

