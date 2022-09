Blaulicht : Brand in einer Küche - Nachbarn löschen Feuer

Ein Unterschrank ist in der Küche einer Wohnung in Trier-Nord in Brand geraten. Was passiert ist.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Siko Agentur

Zu einer brennenden Küche rückte am Montagvormittag gegen 10.25 Uhr die Feuerwehr in die Hochwaldstrasse in Trier-Nord aus. Beim Eintreffen hatten Nachbarn bereits das Feuer in der Küche gelöscht. Aus noch ungeklärter Ursache brannte ein Unterschrank.

Zur Sicherheit ging noch die Drehleiter in Stellung, da es im zweiten Obergeschoss brannte. Die Feuerwehr führte noch Belüftungsmaßnahmen durch und kontrollierte die Brandstelle