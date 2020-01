Polizei fahndet nach Tatverdächtigen : Sieben Jugendliche überfallen zwei junge Männer in Trier

Sieben Jugendliche überfallen zwei junge Männer in Trier

In der Nacht zum Samstag wurden in der Trierer Christophstraße zwei junge Männer zusammengeschlagen. Foto: TV/Fritz-Peter Linden

Trier Eine vermutlich siebenköpfige Gruppe hat der Nacht zum Samstag, 18. Januar, zwei Männer in der Trierer Christophstraße überfallen. Vier Tatverdächtige konnte die Polizei nach kurzer Fahndung festnehmen.

Die Opfer, zwei 21 und 24 Jahre alte Männer aus Trier, waren in der Nacht zum Samstag gegen 3.15 Uhr aus der Innenstadt in Richtung Paulinstraße unterwegs. Bereits kurz hinter der Porta Nigra seien sie aus einer Gruppe heraus angepöbelt worden, heißt es in der Pressemitteilung der Polizei von Montagmittag.