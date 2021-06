Unbekannte stehlen Mobiliar von Anwesen in Feusdorf

Die Diebe waren in der Nacht von Samstag auf Sonntag im Sonnenweg auf Beutetour.

Zu einem Diebstahl von einem Privatgrundstück in Feusdorf kam es in der Nacht von Samstag, 29. Mai, auf Sonntag, 30. Mai. In der Zeit von 22 Uhr bis 12 Uhr des darauffolgenden Tages entwendeten bislang unbekannte Täter diverse Gegenstände von einem Anwesen im Sonnenweg.