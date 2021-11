Polizei : Verkehrsunfallflucht auf Wittlicher Parkplatz – Polizei sucht Zeugen

Foto: dpa/Carsten Rehder

Wittlich Die Polizei sucht Zeugen einer Verkehrsunfallflucht in Wittlich. Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer hat dort am Samstag einen beträchtlichen Schaden an der Fahrertür eines geparkten Autos verursacht.

Wie die Polizei mitteilte, wurde am Samstag, 13. November, zwischen 12.30 und 12.45 Uhr, ein schwarzer Volvo XC 40 auf dem Parkplatz Schlossplatz beschädigt. Dieser sei im oberen Bereich in der Nähe der Ausfahrt geparkt gewesen. Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer habe nach Angaben der Polizei vermutlich beim Ein- oder Ausparken einen beträchtlichen Schaden an der Fahrertür verursacht. Möglicherweise handele es sich bei dem Tatfahrzeug um einen weißen VW Tiguan, der linksseitig neben dem schwarzen Volvo geparkt war.