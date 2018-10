später lesen Freizeit Goldener Oktober in Saarburg FOTO: Dirk Tenbrock (DT) FOTO: Dirk Tenbrock (DT) Teilen

Zum „Goldenen Oktober“ öffnen die Geschäfte in Saarburg am Sonntag, 14. Oktober, von 13 bis 18 Uhr ihre Türen. Der Kunsthandwerker- und Bauernmarkt präsentiert alles, was Werkstatt oder Atelier sowie heimische Felder, Wälder und Gewässer hergeben.