Schuhkartons bringen Weihnachtsfreude

Die Geschenkaktion „Weihnachten im Schuhkarton“ des christlichen Vereins Geschenke der Hoffnung hat bereits mehr als 157 Millionen Kindern in aller Welt Glaube, Hoffnung und Liebe durch einen Schuhkarton greifbar gemacht.

In Zusammenarbeit mit den regionalen Partnern werden die Päckchen zielgerichtet an bedürftige Kinder verteilt. Vieles, was hierzulande ganz selbstverständlich ist, lässt Kinderherzen in den Empfängerländern höher schlagen, und durch die Verteilung entstehen Kontakte und Beziehungen mit den regionalen Partnern, so dass weitere Hilfe möglich ist.

So kann jeder mitmachen:

8 Euro pro Päckchen zurücklegen, die zusammen mit dem Schuhkarton als Spende zu einer Annahmestelle gebracht werden Dieser Beitrag ermöglicht die Umsetzung der Aktion „Weihnachten im Schuhkarton“ und deckt zum Beispiel die Kosten für den Transport der Päckchen in die Zielländer und die Schulung von Ehrenamtlichen im In- und Ausland.

Deckel und Boden eines Schuhkartons separat mit Geschenkpapier bekleben oder vorgefertigten Schuhkarton unter www.jetzt-mitpacken.de bestellen

Das Päckchen mit neuen Geschenken für ein Kind (Junge oder Mädchen in drei Altersstufen) füllen. Empfohlen wird das Prinzip: „etwas zum Spielen, was zum Waschen, was zum Anziehen und was zum Naschen“.

Ist der Karton gepackt, wird er zusammen mit dem Geldanteil zu Annahmestelle gebracht. Abgabeschluss ist der 15. November. Eine Liste der Abgabestellen gibt es auf www.weihnachten-im-schuhkarton.org

Aufgrund von Einfuhr- und Zollbestimmungen dürfen nur neue Waren und keine flüssigen, gebrauchten oder kaputten Gegenstände, ebenso keine gelantinehaltigen Süßigkeiten in den Karton gepackt werden.

Es gibt viele Möglichkeiten sich zu beteiligen – privat, als Schule, als Klasse, als Kindergarten, als Firma, mit Arbeitskollegen oder mit dem Freundeskreis.

Wer keine Zeit zum Packen hat, kann auch online ein Päckchen auf die Reise schicken.