Unsere Vereine : Von den Trierer Höhen in die Tiefen des Weltalls

Trier Der Verein Sternwarte Trier hat es sich zur Aufgabe gemacht, Schülern und Interessierten grundlegende Kenntnisse über den Kosmos zu vermitteln

Nicht alle wissen, dass in Trier zwei vollwertige Sternwarten betrieben werden. Eine Anlage befindet sich auf dem Dach der Universität, die zweite nicht weit davon entfernt am Ortsrand von Trier-Irsch. Dass diese Fenster zum Weltall verwirklicht werden konnte, ist dem Verein Sternwarte Trier e.V. zu verdanken. 1966 wurde dazu eigens der Verein gegründet. Das Ziel war zunächst, für alle Trierer Gymnasien ein gemeinsames und gut bestücktes Observatorium zu schaffen und zu betreiben. Eine Vorgängeranlage auf dem Dach des alten Hindenburg-Gymnasiums war dem Krieg zum Opfer gefallen. Der neue Verein plante ein Observatorium mit moderner Ausstattung, rund 10 000 DM hatte das Land bereits zugesagt, doch die Pläne scheiterten an Grundstücks- und Standortproblemen. Es folgte ein jahrelanges Hin und Her, das erst mit dem in den 70er-Jahren begonnenen Bau der Universität Tarforst enden sollte. Das Dach des Gebäudes A/B bot sich als günstiger Standort an. Erforderlich waren lange Planungen, an denen auch die Schulen beteiligt waren sowie die Klärung der Finanzierung durch Firmenspenden und günstige Kredite. Die Universität stimmte dann dem Projekt zu und das Ziel war erreicht.