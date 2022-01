Kommentar : Eine Balance zwischen Autos und Attraktivität schaffen

Am Grünen See ist der Ausgleich zwischen „Verweilen und Parken“ gut geglückt. Foto: Trierischer Volksfreund/Veronika Königer

Die Parkplatzsituation in Bitburg ist gut – so gut, dass man leicht auf ein paar Stellflächen verzichten und stattdessen mehr Grün in die Stadt bringen könnte. Warum unsere Reporterin das für sinnvoll hält, kommentiert sie hier.

Autos komplett aus den Städten zu verbannen, ist in ländlichen Gegenden wie der Eifel unmöglich und auch überhaupt nicht gewünscht. Denn nicht jeder kann sich an den Fahrzeiten der Busse orientieren oder hat überhaupt eine Bushaltestelle vor der Haustür. Und für das Fahrrad sind viele Wege zu weit.

Deshalb brauchen wir hier auch Parkplätze in der Innenstadt. Davon hat Bitburg sehr viele, und zwar mittendrin. Die Parkgebühren sind fair und die Parkzeiten so lang, dass es für einen Stadtbummel oder einen Besuch beim Arzt auf jeden Fall reicht. Auch kostenlose Parkplätze, auf denen man den ganzen Tag stehen bleiben kann, findet man immer – das weiß ich als Pendlerin aus eigener Erfahrung.

Allerdings könnten es ein paar weniger Parkmöglichkeiten und ein paar mehr Grünflächen und Sitzbänke sein. Schließlich soll die Innenstadt nicht nur zum Parken, sondern auch zum Bummeln und Verweilen einladen. Dafür müssten ja auch nicht gleich ganze Parkplätze gesperrt oder umgebaut werden, sondern nur Teile davon. Der Grüne See ist ein gutes Beispiel, wo die Kombination zwischen Autos und attraktiver Gestaltung gelungen ist.

Ähnliche Konzepte könnten auch an weiteren Orten umgesetzt werden, ohne dass die Parkplatzsuche in Bitburg zur Katastrophe wird. Vor allem auf lange Sicht, wenn das Parkhaus am Annenhof neu gebaut wird und dort dann fast doppelt so viele PKW Platz haben wie jetzt.