Kommentar zur Wintersport-Zukunft am Erbeskopf Debatte nicht aufschieben!

Natürlich weiß niemand, wie sich die Schneeverhältnisse in den kommenden Jahren im Hunsrück genau entwickeln. Sicher wird es trotz der längerfristigen Wetterprognosen auch noch Winter mit viel Naturschnee geben, wo am Erbeskopf sogar ohne Schneekanonen was möglich ist. Ebenso könnten aber auch jetzt fünf Jahre am Stück drohen, in denen die Lifte still stehen müssen.