Kommentar : Es geht um mehr als Wein und Bier

Die Idee der Bitburger Gastro-Meile ist fantastisch. Dafür, dass Initiatoren die mit so viel Herzblut weiterentwickeln, und zwar ehrenamtlich, kann man nur dankbar sein. Es geht um mehr als ein paar neue Lokale, obgleich die natürlich Bitburg bereichern würden.

Es geht darüber hinaus auch darum, dass eine Kleinstadt wie Bitburg morgen noch für Fachkräfte attraktiv ist. Denn die haben in vielen Branchen längst die Qual der Wahl, wenn es um den passenden Job geht. Im Standort-Wettbewerb hat die Eifel viel zu bieten, aber in Teilen auch Nachholbedarf. In Bitburg fehlt etwa Wohnraum wie auch ein größeres Gastro- und Freizeit-Angebot. Jetzt heißt es: Daumen drücken. Und, wenn es umgesetzt wird: Hingehen!