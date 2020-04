Forum : Besten Dank, liebe Gemeinde!

Boah, was soll ich sagen, es ist erstaunlich, es ist fabelhaft, es ist überwältigend … ach, vielleicht einfach so: Besten Dank, liebe Leser!

Eine Dame aus Trier erzählt am Telefon unter Tränen, dass die schönen Bilder im „Leserland“ sie aufmuntern und trösten, wenn sie morgens in die Zeitung schaut – sehr berührend. Wir machen weiter.

Unsere Strategie: Fakten berichten, sachlich und konstruktiv, informieren, einordnen, Orientierung geben. Nicht orakeln, nicht spekulieren, wie das manche Panik-Apostel tun („In vier Wochen ist es bei uns so schlimm wie in Italien“), sondern sagen, was ist. Das fängt bei der Tonalität an, bei einzelnen Wörtern.

Dieser Tage habe ich in der Schlagzeilenkonferenz am Nachmittag diese Überschrift auf der Mehrwert!-Seite entdeckt: „Angst richtet sich immer auf die Zukunft“, über der Ankündigung einer Telefonaktion mit Psychologen. Hmm. Am nächsten Tag haben Sie in der Zeitung gelesen: „Was tun, wenn wir die Welt nicht mehr verstehen?“ Hört sich gleich ganz anders an. Wir haben keine Angst. Wir machen weiter.