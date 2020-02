Gesellschaft : Lächerlich, peinlich

Zum Forum „Ha, was für eine Motzgurke!“ über Meinungsfreiheit in Deutschland (TV vom 25./26. Januar) schreibt Ulla Dieninghoff:

Ich möchte betonen, wir leben in einer Demokratie, wo jeder seine Meinung frei äußern darf. Dies muss auch eine katholische Frauengemeinschaft akzeptieren. Deshalb lasse ich mich nicht von solchen offenbar intoleranten Menschen einschüchtern und mundtot machen, sondern werde weiterhin Leserbriefe schreiben, in der Hoffnung, dass sie veröffentlicht werden.

Auf meinen Leserbrief mit der Problematik „Flüchtlinge ertrinken qualvoll im Meer“ schrieb mir ein Rentner, er wünsche sich die Konzentrationslager Auschwitz, Buchenwald, Dachau und so weiter zurück. Hierzu ganz kurz: Wo nehmen Menschen mit so einer menschenverachtenden Einstellung nur die Arroganz her zu sagen, sie seien mehr wert als Flüchtlinge? Alles, was einen Menschen mit Charakter ausmacht, besitzen sie nicht, und ich würde mich nie mit ihnen gemeinsam an einen Tisch setzen …