Debattenkultur : Reden ist Silber, Schweigen ist Gold?

Karikatur Roland Grundheber Foto: tv/Roland Grundheber

Wie weit darf man in einer Debatte gehen? Was ist beleidigend, was diskriminierend? Was ist grenzwertig, aber noch zulässig? Wird Ironie immer verstanden? Sollte man Menschen wegen vermeintlicher verbaler Fehltritte öffentlich abstrafen, ihnen Ämter entziehen?

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Gleicht das einer Zensur durch öffentlichen Druck? Und ist es das Ende der Debattenkultur, wie manche befürchten? Dieses Phänomen, das der Begriff Cancel Culture“ beschreibt, ist derzeit in aller Munde.